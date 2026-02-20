Петросян упала с четверного тулупа во время произвольной программы на Олимпиаде
Аделия Петросян. Обложка © ТАСС / Петр Ковалев
Российская фигуристка Аделия Петросян откатала произвольную программу на Олимпийских играх в Милане с ошибкой. Спортсменка упала при исполнении четверного тулупа, однако остальные элементы выполнила чисто.
В её прокат вошли каскад из тройного лутца и двойного тулупа, тройной сальхов, тройной риттбергер, секвенция из тройного лутца и двух двойных акселей, а также каскад из тройного флипа и двойного тулупа. По сумме двух программ Петросян набрала 214,53 балла (72,89 за короткую и 141,64 за произвольную).
На данный момент россиянка занимает промежуточное третье место.
Напомним, золотую медаль в мужском одиночном катании завоевал представитель Казахстана Михаил Шайдоров (291,64 балла). Это первая победа Казахстана в этом виде спорта на Олимпийских играх. Серебро и бронзу взяли японцы Юма Кагияма (280,06) и Сун Сато (274,90). Россиянин Пётр Гуменник завершил турнир на шестом месте, набрав 271,21 балла по сумме двух программ. При этом у многих экспертов остались вопросы к судьям.
