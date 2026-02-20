Олимпиада в Милане
19 февраля, 21:43

С начала года ВС РФ освободили 42 населённых пункта в зоне СВО

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sergey Nikonov

Вооружённые силы России взяли под контроль около 900 квадратных километров и 42 населённых пункта с начала 2026 года. Об этом сообщил начальник Главного оперативного управления Генштаба — первый заместитель начальника Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской.

«Всего в прошлом году Российской армией освобождено более 300 населённых пунктов и свыше 6700 квадратных километров территории»,сказал он в интервью газете «Красная звезда».

Ранее Life.ru сообщал, что ВС РФ сдержали натиск ВСУ на Запорожье. Киев бросил туда свои резервы. Бойцы «Днепра» заняли Магдалиновку и Запасное. Они создают плацдарм для наступления на дорогу снабжения противника.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

