С начала года ВС РФ освободили 42 населённых пункта в зоне СВО
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sergey Nikonov
Вооружённые силы России взяли под контроль около 900 квадратных километров и 42 населённых пункта с начала 2026 года. Об этом сообщил начальник Главного оперативного управления Генштаба — первый заместитель начальника Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской.
«Всего в прошлом году Российской армией освобождено более 300 населённых пунктов и свыше 6700 квадратных километров территории», — сказал он в интервью газете «Красная звезда».
Ранее Life.ru сообщал, что ВС РФ сдержали натиск ВСУ на Запорожье. Киев бросил туда свои резервы. Бойцы «Днепра» заняли Магдалиновку и Запасное. Они создают плацдарм для наступления на дорогу снабжения противника.
