Вооружённые силы России взяли под контроль около 900 квадратных километров и 42 населённых пункта с начала 2026 года. Об этом сообщил начальник Главного оперативного управления Генштаба — первый заместитель начальника Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской.

«Всего в прошлом году Российской армией освобождено более 300 населённых пунктов и свыше 6700 квадратных километров территории», — сказал он в интервью газете «Красная звезда».