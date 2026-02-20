Олимпиада в Милане
Регион
19 февраля, 22:19

Еврокомиссар Кубилюс назвал несерьёзными заявления о слабой России

Андрюс Кубилюс. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Krysja

Заявления, что Россия якобы не может противостоять некоторым странам НАТО, являются несерьезными. Об этом заявил литовский еврокомиссар по обороне и космосу Андрюс Кубилюс на совместном заседании комитетов по делам ЕС и обороне испанского парламента.

«Не надо говорить, что Россия маленькая и слабая, а мы сильные и большие и мы победим Россию. Давайте всё же будем серьёзными», цитирует его издание The Diplomat in Spain.

Кубилюс подчеркнул, что Россия умеет управлять миллионами беспилотников. Во время выступления в парламенте Испании он призвал депутатов выделять миллиарды на оборону. Эти средства нужны для подготовки к якобы возможной угрозе со стороны РФ.

Медведев: Россия сама обеспечивает нужды СВО, в отличие от Украины

Ранее британские и немецкие военачальники призвали граждан готовиться к военному противостоянию с Россией. Глава вооружённых сил Великобритании генерал Ричард Найтон и генеральный инспектор Бундесвера Карстен Бройер попросили население принять необходимость перевооружения. Они объяснили — рост военных расходов неизбежен.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

