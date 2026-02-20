Скорая для психики: В ГД предложили ввести единый короткий номер кризисной поддержки

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков в беседе с Life.ru выступил с инициативой создать единый короткий номер экстренной психологической помощи, который будет работать по всей стране. Поводом стал растущий запрос на поддержку: индекс потребности в психологической помощи в России к концу 2024 года достиг 30 пунктов, увеличившись за два года в 1,3 раза.

Опыт обращения к психологам уже есть примерно у каждого восьмого россиянина, а среди москвичей — у каждого четвёртого. Особенно остро проблема стоит среди молодёжи: у представителей поколений зумеров и миллениалов индекс потребности в психологической помощи достигает 39–49 пунктов. Психологическая поддержка перестаёт быть маргинальной практикой и становится повседневной необходимостью.

Проблема: человек в кризисе не знает, куда звонить. Сегодня гражданин, столкнувшийся с острым психологическим неблагополучием, будь то паническая атака, суицидальные мысли или состояние горя, часто оказывается в информационном вакууме. Существующие номера помощи разрозненны, длинны и труднозапоминаемы. Владислав Даванков Депутат Государственной думы, первый заместитель руководителя фракции партии «Новые люди»

В России уже действует единый общероссийский телефон доверия 8-800-2000-122 для детей, подростков и их родителей. Однако это линия психологического консультирования, ориентированная на неэкстренные ситуации и продолжительные беседы. В остром кризисе человеку необходим мгновенный и простой доступ к помощи — номер, который невозможно забыть или перепутать.

В качестве примера Даванков привёл короткий номер «129», действующий в Татарстане. По его словам, этот формат доказал свою эффективность, однако пока остаётся региональной практикой.

Депутат предлагает распространить подобный механизм на федеральный уровень и закрепить единый бесплатный короткий номер именно для экстренной психологической помощи, который будет принципиально отличаться от существующих линий доверия.

Предполагается, что сервис будет работать круглосуточно, а операторы пройдут специальную подготовку по кризисному консультированию. Также планируется установить единые федеральные стандарты качества и обеспечить интеграцию с системами 112 и 103 для оперативной передачи вызова профильным службам при угрозе жизни.

«Технически запуск такого номера не требует создания инфраструктуры с нуля. Речь идёт о координации существующих ресурсов: служб экстренного реагирования, региональных психологических центров и некоммерческих организаций, имеющих опыт работы с кризисными состояниями. Задача государства — выступить интегратором, обеспечив финансирование, стандартизацию и маршрутизацию вызовов», — подчеркнул депутат.

По его словам, новый механизм не заменит действующие линии доверия и долгосрочную психотерапию. Он должен стать первым контактом для человека в критической ситуации — своеобразной «скорой помощью» для психики, работающей по принципу «одного окна».

Ожидается, что введение единого короткого номера повысит доступность помощи, снизит нагрузку на службы 112 и 103 и позволит предотвращать тяжёлые последствия кризисных состояний, включая суициды. Создание единого короткого номера экстренной психологической помощи — это ответ на объективные изменения в обществе и признание того факта, что психическое здоровье является неотъемлемой частью здоровья нации.

«Инструмент, который в Татарстане доказал свою эффективность, должен стать доступен каждому жителю России независимо от региона проживания», — заключил Даванков.

Ранее Life.ru писал, что в России могут ужесточить требования к частным психологам. Законопроекты о регулировании работы таких специалистов уже вносились в Думу. Один из них — от фракции КПРФ — был предложен в феврале 2025 года, однако не получил поддержки правительства. Документ планируют дорабатывать.