Главу и зама департамента недропользования задержали за взятки в ДФО

Во Владивостоке задержали главу Департамента недропользования по Дальневосточному федеральному округу Дмитрия Цуканова и его заместителя Артёма Невесёлого. Это случилось после обысков, которые провели в департаменте сотрудники УФСБ России по Приморскому краю.

Чиновников заподозрили во взяточничестве, сообщает портал vladivostok1.ru. По предварительным данным, они брали деньги за выдачу лицензий на разработку месторождений полезных ископаемых.

Дмитрий Цуканов возглавил департамент в 2020 году. Раньше он работал заместителем начальника этого ведомства. До этого Цуканов руководил отделом геологии и лицензирования по Магаданской области.

