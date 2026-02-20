Олимпиада в Милане
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
20 февраля, 02:51

Житель Харькова сменил пол, чтобы избежать мобилизации

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ShapikMedia

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ShapikMedia

В Харькове мужчина официально сменил пол, получил новый паспорт и обратился в территориальный центр комплектования (ТЦК) с требованием снять его с воинского учёта. Об этом пишут украинские СМИ.

Однако в военкомате отказали, пояснив, что без заключения военно-врачебной комиссии (ВВК) он по-прежнему считается военнообязанным мужчиной.

Позже харьковский суд признал решение ТЦК незаконным и обязал снять трансгендера* с воинского учёта, поскольку женщины на Украине могут служить только добровольно.

На Украине задержан футболист Колесник, заступившийся за призывника во время облавы ТЦК
На Украине задержан футболист Колесник, заступившийся за призывника во время облавы ТЦК

Ранее житель Одессы решил отрезать себе руку, чтобы избежать мобилизации. Для этого мужчина выбрал болгарку. Что с «ухилянтом» сейчас, неизвестно.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

* ЛГБТЗапрещённое в России экстремистское движение.

BannerImage
Артём Гапоненко
  • Новости
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar