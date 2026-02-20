Житель Харькова сменил пол, чтобы избежать мобилизации
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ShapikMedia
В Харькове мужчина официально сменил пол, получил новый паспорт и обратился в территориальный центр комплектования (ТЦК) с требованием снять его с воинского учёта. Об этом пишут украинские СМИ.
Однако в военкомате отказали, пояснив, что без заключения военно-врачебной комиссии (ВВК) он по-прежнему считается военнообязанным мужчиной.
Позже харьковский суд признал решение ТЦК незаконным и обязал снять трансгендера* с воинского учёта, поскольку женщины на Украине могут служить только добровольно.
Ранее житель Одессы решил отрезать себе руку, чтобы избежать мобилизации. Для этого мужчина выбрал болгарку. Что с «ухилянтом» сейчас, неизвестно.
Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.
* ЛГБТ — Запрещённое в России экстремистское движение.