Житель Харькова сменил пол, чтобы избежать мобилизации

В Харькове мужчина официально сменил пол, получил новый паспорт и обратился в территориальный центр комплектования (ТЦК) с требованием снять его с воинского учёта. Об этом пишут украинские СМИ.

Однако в военкомате отказали, пояснив, что без заключения военно-врачебной комиссии (ВВК) он по-прежнему считается военнообязанным мужчиной.

Позже харьковский суд признал решение ТЦК незаконным и обязал снять трансгендера* с воинского учёта, поскольку женщины на Украине могут служить только добровольно.

Ранее житель Одессы решил отрезать себе руку, чтобы избежать мобилизации. Для этого мужчина выбрал болгарку. Что с «ухилянтом» сейчас, неизвестно.

