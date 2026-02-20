Олимпиада в Милане
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
20 февраля, 00:43

Дмитриев пошутил о ненадёжности Обамы в отношении инопланетян

Барак Обама. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Frederic Legrand - COME

Барак Обама. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Frederic Legrand - COME

Даже инопланетяне теперь знают о ненадёжности бывшего президента США Барака Обамы. Об этом в шутку сказал спецпредставитель президента РФ, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

«Даже инопланетяне теперь убеждены, что Обама слишком много говорит и сливает их секреты», — написал он в X.

Так Дмитриев отреагировал на заявление президента США Дональда Трампа. Тот пошутил, что Обама якобы раскрыл об инопланетянах секретную информацию.

Трамп потребовал немедленного ареста Обамы из-за ложных обвинений в адрес России
Трамп потребовал немедленного ареста Обамы из-за ложных обвинений в адрес России

Ранее экс-президент США рассказал о своём отношении к внеземным цивилизациям. Барак Обама признался, что верит в существование инопланетян, хотя лично их не встречал. Обама отметил — вопрос о внеземных существах стал одним из первых, которые он задал после вступления в должность президента.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Лия Мурадьян
  • Новости
  • США
  • Кирилл Дмитриев
  • Барак Обама
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar