Дмитриев пошутил о ненадёжности Обамы в отношении инопланетян

Даже инопланетяне теперь знают о ненадёжности бывшего президента США Барака Обамы. Об этом в шутку сказал спецпредставитель президента РФ, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

«Даже инопланетяне теперь убеждены, что Обама слишком много говорит и сливает их секреты», — написал он в X.

Так Дмитриев отреагировал на заявление президента США Дональда Трампа. Тот пошутил, что Обама якобы раскрыл об инопланетянах секретную информацию.

Ранее экс-президент США рассказал о своём отношении к внеземным цивилизациям. Барак Обама признался, что верит в существование инопланетян, хотя лично их не встречал. Обама отметил — вопрос о внеземных существах стал одним из первых, которые он задал после вступления в должность президента.