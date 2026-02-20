Орбан обвинил Украину в подрыве «Северного потока» и остановки «Дружбы»

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступил с резкими обвинениями в адрес Украины. В соцсети X он заявил, что Киев вмешивается во внутренние дела страны, финансируя оппозиционную партию «Тиса» и стремясь посеять хаос. Также, по его словам, Украина прибегает к политическому шантажу, блокируя транзит нефти по трубопроводу «Дружба», чтобы поднять цены на топливо в Венгрии и повлиять на исход предстоящих выборов.

«Венгрия не сдастся. Мы будем защищать венгерские семьи», — подчеркнул Орбан.

Он также провёл параллель между остановкой «Дружбы» и подрывом «Северного потока», назвав Украину виновницей обоих инцидентов. Однако в отличие от Германии, Венгрия и Словакия, пострадавшие от прекращения поставок, не терпят, а обращаются за помощью к Брюсселю.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто ранее сообщил, что страна приостановила поставки дизельного топлива Украине до возобновления транзита российской нефти. Это ответ на шантаж Киева, который, по мнению Будапешта, пытается спровоцировать энергетический кризис в преддверии апрельских выборов.