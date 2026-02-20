Росстандарт установил ГОСТ к цвету, длине и запаху бананов

Росстандарт утвердил первый в России ГОСТ на бананы, предназначенные для ввоза и последующей продажи в магазинах. Документ вступит в силу с марта, сообщает РИА «Новости».

Согласно стандарту, плоды будут проходить контроль по внешнему виду, вкусу, запаху и степени зрелости. Ввоз жёлтых бананов запрещён — разрешены только зелёные или светло-зелёные, чтобы они дозрели уже на российских складах.

Среди других требований: лёгкий огуречный аромат, выделение млечного сока при разрезании, длина плода не менее 14 сантиметров, в одной кисти должно быть минимум три банана. Также допускается не более одного вырезанного плода в кисти с остатком зелёной плодоножки.

Ранее Life.ru писал, что Роскачество активно занимается созданием ГОСТа для русской кухни, который, как ожидается, будет принят до конца 2026 года. Глава ведомства Максим Протасов подчеркнул масштабность и значимость этой работы, которая включает систематизацию порядка 300 традиционных русских блюд и напитков, от закусок до кваса и сбитня.