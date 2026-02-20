Олимпиада в Милане
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
20 февраля, 03:38

В Турции не сообщают причину задержания россиянки и итальянского журналиста

Татьяна Десятова и Андреа Лучиди. Обложка © kprf.ru, © Telegram / L&#x27;Altra Faccia dell&#x27;Impero

Татьяна Десятова и Андреа Лучиди. Обложка © kprf.ru, © Telegram / L'Altra Faccia dell'Impero

Турецкие власти не объяснили, почему задержали итальянского журналиста Андреа Лучиди и российскую активистку Татьяну Десятову. Международный Союз пионерских организаций разбирается в ситуации с арестом членов делегации в Турции.

«Причину задержания турецкие власти не сообщают, обращаются с задержанными очень грубо, но пока не бьют. Генеральное консульство Российской Федерации в Стамбуле получило информацию о задержании Татьяны», — рассказал Telegram-каналу SHOT член центрального Совета Международного Союза пионерских организаций Михаил Степанов.

Сейчас активисты находятся в центре экспатриации. Им грозит депортация.

«Сфоткался и сбежал»: Экс-премьер Израиля назвал трусом Такера Карлсона после истории в аэропорту
«Сфоткался и сбежал»: Экс-премьер Израиля назвал трусом Такера Карлсона после истории в аэропорту

Напомним, группа коммунистов прибыла в Турцию 18 февраля. В неё входили Татьяна Десятова, Андреа Лучиди и ещё четверо человек из разных европейских стран. Целью было собрать информацию о тюрьмах строгого режима. Утром 19 февраля они встретились с представителями Народной юридической конторы (Halkın Hukuk Bürosu). После встречи местные власти задержали активистов прямо на улице.

Больше материалов о громких инцидентах и расследованиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Лия Мурадьян
  • Новости
  • Турция
  • СМИ
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar