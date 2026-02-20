Первое видео на YouTube «Я в зоопарке» стало музейным экспонатом

Музей Виктории и Альберта в Лондоне представил реконструированную версию первой страницы видеохостинга YouTube и самое первое видео, загруженное на платформу. Экспонат вошёл в постоянную экспозицию галереи Design 1900-Now.

Ролик под названием «Я в зоопарке» был опубликован 23 апреля 2005 года соучредителем YouTube Джавидом Каримом. На 19-секундной записи, сделанной в зоопарке Сан-Диего, автор в кадре у вольера со слонами произносит: «Самое классное в этих животных — это их очень, очень, очень длинные хоботы». За два десятилетия видео набрало 382 миллиона просмотров и 18 миллионов лайков.

Сотрудники музея совместно с командой YouTube и студией Oio воссоздали дизайн и функционал платформы по состоянию на 8 декабря 2006 года. Работа над реконструкцией заняла полтора года, её процесс можно увидеть на отдельной выставке в Восточном хранилище музея в Стратфорде. Генеральный директор YouTube Нил Мохан отметил, что проект позволяет зрителям перенестись к истокам «глобального культурного феномена».

Ранее сообщалось, что низкокачественный контент, полностью сгенерированный искусственным интеллектом, массово заполняет рекомендации YouTube и приносит создателям миллионы долларов. Среди видео, которые платформа предлагает новым пользователям, примерно каждое пятое — это так называемый «ИИ-слоп». Исследование топ-100 каналов в 150 странах выявило 278 полностью автоматизированных каналов, которые в совокупности набрали более 63 миллиардов просмотров и собрали 221 миллион подписчиков. Годовой доход от такой деятельности эксперты оценивают примерно в 117 миллионов долларов.