Неопознанный лайнер из США пересёк границу России

Неизвестный самолёт из США вошёл в воздушное пространство России утром 20 февраля. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

Номер борта и его принадлежность не отображаются на сервисе FlightRadar. Воздушное судно вылетело несколько часов назад с авиабазы ВВС США Эндрюс. Оно пролетело над Гренландией, Норвегией и Финляндией. Затем самолёт пересёк границу и оказался над Мурманской областью.

Информации о пассажирах и экипаже на борту пока нет.

Ранее спецсамолёт радиологического контроля ВВС США Boeing WC-135R Constant Phoenix передал аварийный сигнал 7700 после полёта над Норвегией. Воздушное судно стартовало с британской авиабазы Милденхолл. Оно пролетело над Северным морем и провело около полутора часов в воздушном пространстве Норвегии. После этого экипаж сообщил о чрезвычайной ситуации.