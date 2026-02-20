Олимпиада в Милане
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
20 февраля, 03:21

В иркутском Бодайбо подали отопление во все многоквартирные дома после аварии

Обложка © Telegram / Администрация МО г. Бодайбо и района

Обложка © Telegram / Администрация МО г. Бодайбо и района

В городе Бодайбо Иркутской области восстановили теплоснабжение во всех домах, которые оставались без отопления после прорыва. Об этом сообщили в городской администрации.

Власти передали, что по данным на утро 20 февраля в Бодайбо подали тепло в 175 жилых домов. Среди них 56 многоквартирных домов, 69 домов блокированной застройки и 50 индивидуальных жилых домов. В администрации добавили, в этих домах проживают 1560 человек, в том числе 362 ребёнка.

Новая коммунальная авария оставила без тепла 37 домов и два детсада в Бодайбо
Новая коммунальная авария оставила без тепла 37 домов и два детсада в Бодайбо

Напомним, режим чрезвычайной ситуации в Бодайбо ввели в феврале после аварии на теплосетях. Инцидент оставил без тепла сотни жителей. Губернатор Игорь Кобзев ранее заявлял, что теплоснабжение полностью восстановят до 21 февраля.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Лия Мурадьян
  • Новости
  • Происшествия
  • Иркутская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar