Звезда «Анатомии страсти» и «Эйфории» Эрик Дэйн умер в 53 года

Американский актёр Эрик Дэйн, ставший всемирно известным благодаря ролям в сериалах «Анатомия страсти» и «Эйфория», скончался в возрасте 53 лет после длительной борьбы с неизлечимым заболеванием ALS. Об этом в пятницу сообщило издание People.

Актёр умер 19 февраля в окружении семьи – рядом с женой Ребеккой и двумя дочерьми. После того, как у него диагностировали амиотрофический латеральный склероз (ALS), который также называют болезнью Лу Герига, он активно рассказывал о своей борьбе, пытаясь привлечь внимание общественности к этой редкой болезни.

Эрик Дэйн навсегда останется в сердцах поклонников благодаря роли харизматичного доктора Марка «McSteamy» Слоана в «Анатомии страсти» и впечатляющей работе в культовом сериале «Эйфория».

