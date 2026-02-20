Олимпиада в Милане
Соглашение из семи пунктов: Украинские мошенники вынудили подростков поджечь авто полиции в Москве

В Москве задержали подростков, пытавшихся поджечь авто полиции и здание МВД

В Москве задержаны двое молодых людей, которые попытались поджечь служебный автомобиль полиции и здание МВД. По данным правоохранителей, они действовали по указке украинских мошенников и выполняли так называемое «соглашение» из семи пунктов, одним из которых стал поджог.

Мошенники с Украины заставили юношей поджечь полицейскую машину. Видео © Telegram / Ирина Волк

Как рассказала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, ночью 20 февраля 19-летний житель Костромы облил бензином полицейский автомобиль и поджёг его. Сотрудники оперативно выбежали на улицу и потушили машину, после чего злоумышленник был задержан.

На допросе парень признался, что познакомился с девушкой на сайте знакомств, которая отправила ему ссылку якобы на свои фото. После перехода по ней с телефона началась передача личных данных. Затем ему позвонили неизвестные, представились сотрудниками силовых структур и заявили, что информация якобы попала к украинским спецслужбам. Под давлением его вынудили подписать «соглашение» о выполнении семи поручений: сначала – получение денег от пенсионеров в регионах и перевод их в криптовалюту, а последним пунктом стал поджог служебной машины.

Примерно в это же время 17-летний житель Подмосковья подошёл к КПП ОМВД России по Хорошёвскому району Москвы с канистрой бензина. По предварительным данным, он также стал жертвой аналогичной схемы. Возбуждены уголовные дела, материалы переданы следственным органам.

Ранее Life.ru писал, что сотрудники ФСБ РФ задержали ещё одного пособника покушения на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева. Им оказался сын ранее арестованного Виктора Васина – Павел, который помогал организовывать слежку и обеспечивал транспорт для наблюдения. По данным спецслужбы, он участвовал в сборе информации об адресах и маршрутах «объектов интереса», а также закупал оборудование для отслеживания.

Все о происшествиях, задержаниях и работе правоохранителей — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.

Обложка © Telegram / SHOT

Юния Ларсон
