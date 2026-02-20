Олимпиада в Милане
Регион
20 февраля, 05:32

Пёс откопал мёртвую змею из сугроба в Химках

Обложка © Life.ru

В подмосковных Химках собака обнаружила в сугробе мертвую змею. Об этом РИА «Новости» рассказала хозяйка пса, которая стала свидетельницей необычного происшествия.

«Около недели назад мой пёс, когда вечером гуляли по Молодёжной улице, начал копать сугроб, я подошла посмотреть, что он там делает, а там змея», — поделилась женщина.

На хвосте у рептилии зияла рана. Откуда змея взялась в сугробе — загадка. Местные жители выдвинули версию, что незадолго до находки в одном из домов случился пожар, а домашнюю змею просто выбросили.

В Москве ядовитая домашняя змея укусила 16-летнюю девушку

Ранее Life.ru рассказывал, как в Индии на офисного работника со стопки папок внезапно свалилась ядовитая змея. Мужчина запаниковал, и, недолго думая, рептилия его укусила. После этого в здание были вызваны специалисты, но змею найти им так и не удалось.

