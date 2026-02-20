«Для галочки» не пройти: Водителей ждут сюрпризы при медосмотре в 2026 году

С 2026 года в России вступили в силу новые правила прохождения медицинской комиссии для водителей. Получить заветную справку «для галочки» больше не получится — все данные тщательно проверяются, а решения принимаются на основе электронной истории болезней.

Главное изменение — подход к осмотру. Раньше врач полагался только на результаты текущего приёма и личное общение. Теперь ещё до встречи с пациентом медик видит полную картину его здоровья в единой системе: хронические заболевания, давние обращения, курсы лечения. Вердикт выносят на основе всей накопленной информации.

Усложнился и сам процесс. Все показатели анализов мгновенно уходят в общую базу — скрыть отклонения невозможно. Для многих категорий водителей стали обязательными лабораторные исследования крови и мочи. Это помогает выявить скрытые заболевания, способные повлиять на безопасность вождения.

Ключевым этапом остаётся визит к психиатру и наркологу. Их заключение теперь имеет решающее значение. При малейших подозрениях назначаются дополнительные тесты, что затягивает оформление справки. Современные методы позволяют распознать даже регулярное употребление алкоголя, если раньше человек не состоял на учёте.

Особое внимание уделили водителям старше 70 лет. Для них медкомиссия превращается в экзамен на профпригодность. Врачи оценивают не только наличие болезней, но и скорость реакции, остроту памяти, координацию движений. Сам по себе возраст не приговор, но при выявлении нарушений права могут ограничить на определённый срок.

Итоговый документ теперь существует только в электронном виде. Бумажную справку больше не выдают. Без действующего заключения продлить удостоверение не получится — программа автоматически отклонит заявление.

Для профессиональных водителей требования вдвойне жёстче. Если медосмотр просрочен, работодатель обязан отстранить сотрудника от рейсов. В противном случае ответственность ляжет на компанию.

