Самозанятым разрешат оформлять больничные — Минздрав готовит поправки

Министерство здравоохранения России намерено предоставить самозанятым гражданам возможность оформлять больничные листы. Соответствующий проект приказа ведомства опубликован на портале нормативных правовых актов.

«Внести изменения в Условия и порядок формирования листков нетрудоспособности в форме электронного документа и выдачи листков нетрудоспособности в форме документа на бумажном носителе. Листок нетрудоспособности также формируется (выдаётся) физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», — говорится в документе.

Таким образом, если поправки будут приняты, самозанятые наравне с официально трудоустроенными гражданами смогут получать пособия по временной нетрудоспособности. Ранее эта категория работающих была лишена такой возможности, поскольку не уплачивала страховые взносы в Социальный фонд России. Нововведение существенно расширит социальные гарантии для миллионов россиян, выбравших этот налоговый режим.

Ранее Life.ru сообщал, что Минздрав России задумал изменить правила продления больничных листов для часто болеющих граждан. Так, если за шесть месяцев человек заболел четыре и более раз, то решение о продлении очередного листка нетрудоспособности будет принимать врачебная комиссия.