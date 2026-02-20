Олимпиада в Милане
Регион
20 февраля, 06:43

18-летнему россиянину удалили опухоль весом почти в 1 кг, о которой он даже не знал

Обложка © Минздрав Приморья

В Приморском крае врачи провели сложную операцию 18-летнему пациенту, удалив новообразование надпочечника весом около килограмма. Об этом сообщили в региональном минздраве.

Во Владивостоке 18-летнему пациенту удалили почти килограммовую опухоль надпочечника. Фото © Telegram / Минздрав Приморья

Патологию впервые заподозрили во время профосмотра в Китае, где юноша учится и работает. После обследования в Приморском краевом центре диабета и эндокринных заболеваний диагноз подтвердился, и пациента направили на хирургическое вмешательство.

Как пояснили в ведомстве, из-за больших размеров и сложного расположения опухоль удалили вместе с поражённым надпочечником. Операцию провели сочетанным способом: сначала новообразование аккуратно отделили лапароскопически через небольшие проколы, затем извлекли через отдельный разрез. Такой подход позволил минимизировать травматичность и риски для пациента.

Медики отметили, что опухоли надпочечников часто протекают бессимптомно и обнаруживаются случайно. До профосмотра молодой человек даже не подозревал о наличии крупного новообразования.

«Уже через сутки после операции пациент чувствует себя хорошо. Функцию удалённого органа возьмёт на себя второй надпочечник», — добавили в минздраве.

Ранее врачи из больницы в столичной Коммунарке спасли парня с огромной и редкой опухолью в грудной клетке. Пациент прошёл четыре курса химиотерапии. Злокачественное образование проросло в лёгкое и магистральные сосуды, мешая нормальной работе органов.

