Регион
20 февраля, 06:40

«Ноги не ходят»: Актёр Андрей Гайдулян встревожил фанатов обращением с больничной койки

Актёр Андрей Гайдулян перенёс операцию и сразу вышел на связь из больничной палаты

Обложка © Telegram / Андрей Гайдулян

Актёр Андрей Гайдулян встревожил поклонников неожиданным снимком из больничной палаты. Звезда российских сериалов опубликовал фото в личном Telegram-канале, объяснившись с фанатами в привычном для себя стиле.

Судя по всему, Гайдулян перенёс операцию. Он дал понять, что до сих пор находится под действием наркоза, из-за чего возникли трудности с передвижением. Артист с юмором описал свои злоключения в палате, но причину госпитализации раскрывать не стал.

«Долго боролся с медсёстрами, чтобы мне разрешили шарики в палату притащить. Короче, их принесли, и меня даже не сфоткали. А у меня ноги не ходят сегодня (потому что под наркозом, ну понимаете), и я сам кое-как телефон поставил, сфоткался. Потом обратно за ним ползать, вы бы знали, какое это приключение!», — поделился актёр.

Гайдулян также обратился к своим подписчикам, которых уже 71 тысяча, сравнив их с целым городом. Он пообещал, что они обязательно что-нибудь придумают вместе — возможно, даже фестиваль.

В Сети обсудили внешность сбежавшего из России актёра Сафонова на новом фото: Все стареют
Ранее певица Лолита призналась, что у неё не получается бросить курить электронные сигареты. По её словам, из-за этого у неё даже случались панические атаки. Приступ стал следствием спазма сосудов, спровоцированного вейпом, и потребовал госпитализации.

Горячие скандалы и важнейшие новости из жизни звёзд — в разделе «Поп-культура» на Life.ru.

