«Ноги не ходят»: Актёр Андрей Гайдулян встревожил фанатов обращением с больничной койки

Актёр Андрей Гайдулян встревожил поклонников неожиданным снимком из больничной палаты. Звезда российских сериалов опубликовал фото в личном Telegram-канале, объяснившись с фанатами в привычном для себя стиле.

Судя по всему, Гайдулян перенёс операцию. Он дал понять, что до сих пор находится под действием наркоза, из-за чего возникли трудности с передвижением. Артист с юмором описал свои злоключения в палате, но причину госпитализации раскрывать не стал.

«Долго боролся с медсёстрами, чтобы мне разрешили шарики в палату притащить. Короче, их принесли, и меня даже не сфоткали. А у меня ноги не ходят сегодня (потому что под наркозом, ну понимаете), и я сам кое-как телефон поставил, сфоткался. Потом обратно за ним ползать, вы бы знали, какое это приключение!», — поделился актёр.

Гайдулян также обратился к своим подписчикам, которых уже 71 тысяча, сравнив их с целым городом. Он пообещал, что они обязательно что-нибудь придумают вместе — возможно, даже фестиваль.

