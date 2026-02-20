Молодые пользователи переключились с Telegram на VK Россияне не спешат заменять онлайн-общение на голосовое. Более 43% абонентов по-прежнему выбирают тарифы с безлимитным трафиком на интернет и нулевым пакетом минут. При этом у молодёжи изменился топ востребованных приложений, для которых они подключают безлимит. 20 февраля, 10:25 Молодёжь переключилась на VK. Обложка © ТАСС / Олег Елков

По данным статистики платформы YotaАрхив, в январе этого года пользователи 14–24 лет чаще всего активировали опцию неограниченного доступа к VK (почти 10% от всех подключений). Сервис сместил с первой строчки Telegram. Также в абонентский топ с начала года попали WeChat, Rutube и TikTok.

Услуга безлимитного интернета в целом остаётся для пользователей одним из самых важных критериев для выбора тарифа. Самыми популярными стали предложения с неограниченным трафиком и нулём минут, их доля составила 43% от числа всех подключений.

Около половины поделившихся тарифом — аудитория 36–50 лет. При этом молодёжь 14–24 лет предпочитает подключаться к уже существующим на платформе предложениям (21%), а не выкладывать их (12%). Наиболее активны пользователи из Москвы, Санкт-Петербурга и Уфы.

Авторы Валерия Мишина