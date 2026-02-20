Николай Комягин умер: биография, творчество и наследие солиста группы Shortparis Оглавление Причина смерти: что случилось с Николаем Комягиным Биография Музыкальный путь: как создавался Shortparis Стиль и эстетика: почему Shortparis был уникален Концерты и запрет: почему артист остался в России Кино и фестивали: Онега и участие в Каннах Реакция Ксении Собчак и коллег Причина смерти Николая Комягина, биография, творческий путь и наследие солиста группы Shortparis — в материале Life.ru. 20 февраля, 10:26 4223 4223 Умер Николай Комягин — что известно о жизни и творчестве солиста Shortparis. Коллаж © Life.ru. Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев, © Wikipedia

Причина смерти: что случилось с Николаем Комягиным

20 февраля 2026 года в СМИ и телеграм-каналах появилась информация о смерти солиста андеграундной группы Shortparis Николая Комягина. Эту информацию подтвердила и знакомая с ним Ксения Собчак.

— Умер солист группы Shortparis Николай Комягин. Стало плохо после тренировки по боксу, и сердце не выдержало. Ему было 39 лет. Горько и больно, — написала Собчак в своём Телеграм-канале. По другим данным, певцу было 35 лет.

Биография

Николай Комягин родился в Новокузнецке Кемеровской области, в семье Владимира и Людмилы Комягиных. После окончания школы он поступил на факультет искусствоведения. Завершив обучение, Комягин устроился учителем в школу и преподавал мировую художественную культуру.

Параллельно Николай занимался музыкой — пел в фолк-рок-группе «Пол Седьмого ноября», а затем стал участником музыкального коллектива «Плохая идея».

Музыкальный путь: как создавался Shortparis

В начале 2000-х Комягин совместно с друзьями основал группу Fools On Time Square, существовавшую до 2010 года. Она давали концерты в Сибири, но музыкантам хотелось большего, и в 2010 году коллектив рискнул перебраться в Петербург. В 2012 году музыканты создали группу Shortparis («Шортпарис»), трое из участников которой, включая Комягина, были из Новокузнецка.

В первый год своего появления «Шортпарис» выступала в заведениях Петербурга. В 2013 году коллектив выпустил дебютный альбом «Дочери», вдохновлённый французским шансоном и русским романсом.

Стиль и эстетика: почему Shortparis был уникален

Shortparis стилистически определяла себя как пост-поп, поп-нуар, авант-поп. Выступления группы тяготели к перформативным практикам современного искусства.

В 2015 году вышел макси-сингл «Новокузнецк», заглавный трек которого стал первой песней Shortparis на русском языке.

Группа устраивала перформансы, выступала на необычных площадках, например в заброшенных котельных. В 2016 году Shortparis отправилась в первый тур по России.

В марте 2017-го вышел второй альбом, «Пасха», который Комягин посвятил своей матери, Людмиле. Тексты для песен группы написал сам Николай. На следующий год музыканты Shortparis стали участниками словенского шоукейс-фестиваля, где получил положительные отзывы. Тогда же коллектив отправился в большое турне по Европе. В этом турне группа выступала в Польше, Германии, Нидерландах, Чехии и Финляндии. Зрители сравнивали звук группы с Joy Division, Depeche Mode и со стилем Дэвида Боуи.

2022 год выдался очень продуктивным — Shortparis выпустила кавер на песню Высоцкого «Охота на волков», участвовала в спектакле «Берегите ваши лица», для которого записала мини-альбом «Зов озера» на слегка изменённые стихотворения Андрея Вознесенского. Также группа написала к фильму «Капитан Волконогов бежал» с Юрой Борисовым в главной роли свою версию старой советской песни «Полюшко-поле».

У группы далее вышли альбомы «Так закалялась сталь» и «Яблонный сад», а также десятки видеоклипов (в том числе «Яблонный сад» с участием хора ветеранов им. Ф.М. Козлова), которые были высоко оценены публикой. В 2025 году музыканты Shortparis ездили в большой тур по Европе.

Shortparis получила такие премии, как «Золотая Горгулья» (2016) в номинации «Экспериментальный проект», премию Сергея Курёхина (2018) в номинации «Электро-механика», а клип «Страшно» занял третье место в номинации Best Director премии Berlin Music Video Awards (2019). То есть их неповторимый экспериментаторский стиль привлекал и поклонников, и критиков.

Фото © VK / SHORTPARIS

Концерты и запрет: почему артист остался в России

В 2022 году Комягин получил штраф за участие в незаконной акции. Концерты группы часто отменялись, но Николай не планировал уезжать из России. Ксения Собчак утверждала: это потому, что Комягин по-настоящему любил русскую культуру.

Кино и фестивали: Онега и участие в Каннах

Комягин снимался в кино, занимался театральными постановками и другими проектами. Так, он снялся в фильме Кирилла Серебренникова «Лето» и в сериале Данилы Козловского «Карамора». В 2023 году Николай написал музыку для фильма «Жена Чайковского» о жизни Антонины Милюковой и заглавную песню для сериала «Фишер». 23 февраля в Театре Наций состоится премьера спектакля «Мой брат умер» по сценарию Алексея Балабанова — в нём Комягин выступил композитором.

В 2024 году коллектив Shortparis давал интервью Ксении Собчак, но просто разговором не ограничился и поехал в Онегу, чтобы пообщаться с населением и дать бесплатный концерт. В том же году на Каннском фестивале была показана лента «Баллада об Эдичке» об Эдуарде Лимонове (деятельность партии НБП запрещена в России), к которой Комягин тоже написал музыку.

Реакция Ксении Собчак и коллег

Первой о смерти Комягина 20 февраля 2026 года заявила Ксения Собчак. Эту информацию подтвердила концертный директор Shortparis Марина Косухина. Поклонники группы выражают скорбь в связи со смертью Комягина.

Авторы Екатерина Субботина