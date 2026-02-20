Олимпиада в Милане
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
20 февраля, 10:05

Пьяный дезертир совершил два вооружённых нападения подряд в Киеве

В Киеве пьяный дезертир ранил ножом двух прохожих. Обложка © Полиция Киева

В Киеве пьяный дезертир ранил ножом двух прохожих. Обложка © Полиция Киева

В центре Киева пьяный дезертир напал с ножом на случайных прохожих. Об этом сообщили в местной полиции.

В Киеве пьяный дезертир ранил ножом двух прохожих. Обложка © Полиция Киева

В Киеве пьяный дезертир ранил ножом двух прохожих. Обложка © Полиция Киева

26-летний мужчина сначала подошёл к 28-летнему парню, оскорбил его и ударил ножом в шею. Пострадавший был госпитализирован в критическом состоянии. Затем злоумышленник пристал к 56-летней женщине, проводил её до дома и навязчиво требовал пустить его переночевать. Получив отказ, он полоснул её ножом по лицу.

Дезертира задержали после второго нападения. Теперь ему грозит срок за дезертирство, хулиганство и нанесение тяжких телесных повреждений.

Из игры в реальность: Названа ужасающая причина резни в школе в Пермском крае
Из игры в реальность: Названа ужасающая причина резни в школе в Пермском крае

Ранее Life.ru рассказывал, гражданин Украины напал с ножом на сотрудников ТЦК в Харькове. Во время попытки принудительной мобилизации мужчина сначала попытался скрыться, а затем напал на сотрудников военкомата на месте.

Главные криминальные истории, громкие дела и расследования — в разделе «Криминал» на Life.ru.

BannerImage
Александра Мышляева
  • Новости
  • Украина
  • Криминал
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar