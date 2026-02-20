Пьяный дезертир совершил два вооружённых нападения подряд в Киеве

В центре Киева пьяный дезертир напал с ножом на случайных прохожих. Об этом сообщили в местной полиции.

26-летний мужчина сначала подошёл к 28-летнему парню, оскорбил его и ударил ножом в шею. Пострадавший был госпитализирован в критическом состоянии. Затем злоумышленник пристал к 56-летней женщине, проводил её до дома и навязчиво требовал пустить его переночевать. Получив отказ, он полоснул её ножом по лицу.

Дезертира задержали после второго нападения. Теперь ему грозит срок за дезертирство, хулиганство и нанесение тяжких телесных повреждений.

