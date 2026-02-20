Олимпиада в Милане
20 февраля, 10:05

На Урале оправдали женщину, «нанёсшую» отцу 27 ножевых

Тавдинский районный суд Свердловской области вынес оправдательный приговор Наталье Сальниковой, которую обвиняли в убийстве собственного отца. Об этом сообщили в объединённой пресс-службе судов региона.

Трагедия произошла вечером 12 мая 2025 года. Женщина выпила спиртное и уснула в своей комнате. Проснувшись, она обнаружила в соседней комнате тело отца с 27 ножевыми ранениями. Сальникова сразу побежала к соседям, которые вызвали полицию и скорую. Несмотря на это, против неё возбудили уголовное дело об убийстве — следствие посчитало, что она поссорилась с родственником и расправилась с ним.

В ходе судебного разбирательства выяснилось, что в момент, когда женщина легла спать, в квартире никого не было. Отец в это время сидел на лавочке у подъезда, а дверь квартиры оставалась незапертой. Свидетели подтвердили, что последние несколько лет между дочерью и отцом не было конфликтов.

«Тавдинский районный суд полностью оправдал Наталью Сальникову по предъявленному обвинению и признал за ней право на реабилитацию, то есть на возмещение вреда, причинённого в связи с уголовным преследованием», рассказали в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что бывший полковник полиции Михаил Смирнов, осуждённый за убийство журналиста Максима Максимова, был освобождён из-под стражи по ходатайству военкомата и направлен на СВО. Смирнова задержали в мае 2024 года по подозрению в ряде преступлений, в том числе в убийстве корреспондента и директора Балтийского судомеханического завода Игоря Малькина.

Наталья Афонина
