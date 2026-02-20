Водитель провалившейся на Байкале «буханки» с китайскими туристами не заметил трещину на льду

УАЗ с туристами провалился под лёд на Байкале в районе мыса Саган-Хушун недалеко от Ольхона. В машине находились граждане Китая, есть погибшие, сообщает kp.ru. Как рассказали очевидцы, водитель не заметил трещину на льду.

Автомобиль начал уходить под воду передней частью. Находившиеся внутри туристы были пристёгнуты, но успели открыть заднюю дверь. По словам свидетелей, одного пассажира отстегнули и вытащили — он выжил. На место происшествия выехали спасатели.

Напомним, на Байкале произошла трагедия с участием иностранных туристов. Автомобиль УАЗ («буханка»), перевозивший группу граждан Китая, провалился под лёд. Трагедия произошла на пути к мысу Три Брата.