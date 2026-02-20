Только один китайский турист выжил в провалившейся под лёд Байкала «буханке»

Один из провалившихся под лёд Байкала туристов выжил, ведутся поиски остальных членов группы и водителя. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.

«Прокуратура Ольхонского района организовала проверку по сообщению о том, что в районе мыса Хобой острова Ольхон под лед ушла автомашина «УАЗ» с группой туристов, предварительно из восьми человек. Одного из них спасли, местонахождение остальных пассажиров и водителя, а также все обстоятельства, причины и условия произошедшего устанавливаются», — говорится в публикации.