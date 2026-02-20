Олимпиада в Милане
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
20 февраля, 10:04

Только один китайский турист выжил в провалившейся под лёд Байкала «буханке»

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Albina Tiplyashina

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Albina Tiplyashina

Один из провалившихся под лёд Байкала туристов выжил, ведутся поиски остальных членов группы и водителя. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.

«Прокуратура Ольхонского района организовала проверку по сообщению о том, что в районе мыса Хобой острова Ольхон под лед ушла автомашина «УАЗ» с группой туристов, предварительно из восьми человек. Одного из них спасли, местонахождение остальных пассажиров и водителя, а также все обстоятельства, причины и условия произошедшего устанавливаются», — говорится в публикации.

Прокуратура организовала проверку и контролирует ход уголовного дела, возбуждённого Следственным комитетом по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Молодой водитель без прав провалился на машине под лёд на Байкале и угробил пассажиров
Молодой водитель без прав провалился на машине под лёд на Байкале и угробил пассажиров

Напомним, сегодня стало известно, что «буханка» с группой китайских туристов наехала на трещину в окрестностях мыса «Три Брата» и провалилась в воду. Изначально сообщалось, что погибли восемь человек, потом появилась информация о двоих выживших.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Юрий Лысенко
  • Новости
  • Прокуратура
  • Происшествия
  • Иркутская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar