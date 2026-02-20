Песков: Отношения России и Японии сведены к нулю

Отношения Москвы и Токио сейчас «сведены к нулю», а без диалога обсуждать тему мирного договора невозможно. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова японского премьер-министра Санаэ Такаити.

«В настоящий момент отношения наши сведены к нулю, никакого диалога не ведётся. Обсуждать тему мирного договора без диалога невозможно», — сказал представитель Кремля.

Российско-японский мирный договор по итогам Второй мировой войны так и не был подписан. Москва и Токио много лет обсуждали эту тему, однако в последние годы контакты заметно сократились на фоне общей политической напряжённости и санкционных решений.