Семья требует расследовать смерть экс-главы «Уралкалия» после доставки тела в Москву

Родственники экс-главы «Уралкалия» Владислава Баумгертнера, найденного мёртвым на Кипре в январе, инициировали собственное расследование. После перевозки тела в Москву они обратились в полицию и прокуратуру с требованием провести тщательную проверку причин смерти бизнесмена.

Как сообщил адвокат семьи Денис Саушкин РБК, близкие настаивают на невыдаче тела до завершения всех экспертиз. Информация о том, что разрешение на выдачу уже получено, в полиции опровергли. Из-за этого дата прощания на Троекуровском кладбище, предварительно назначенная на 21 февраля, может быть перенесена.

Семью смущают многие детали. Официальная версия — несчастный случай в горах, но родные указывают на проблемы Баумгертнера с коленом и его страх высоты. Кроме того, на следующий день после исчезновения его телефон оставался активным — кто-то отвечал на сообщения. Заселение в отель в часе езды от собственного дома также выглядит странно.