Семья требует расследовать смерть экс-главы «Уралкалия» после доставки тела в Москву
Обложка © ТАСС / Прокофьев Вячеслав
Родственники экс-главы «Уралкалия» Владислава Баумгертнера, найденного мёртвым на Кипре в январе, инициировали собственное расследование. После перевозки тела в Москву они обратились в полицию и прокуратуру с требованием провести тщательную проверку причин смерти бизнесмена.
Как сообщил адвокат семьи Денис Саушкин РБК, близкие настаивают на невыдаче тела до завершения всех экспертиз. Информация о том, что разрешение на выдачу уже получено, в полиции опровергли. Из-за этого дата прощания на Троекуровском кладбище, предварительно назначенная на 21 февраля, может быть перенесена.
Семью смущают многие детали. Официальная версия — несчастный случай в горах, но родные указывают на проблемы Баумгертнера с коленом и его страх высоты. Кроме того, на следующий день после исчезновения его телефон оставался активным — кто-то отвечал на сообщения. Заселение в отель в часе езды от собственного дома также выглядит странно.
Напомним, о смерти Баумгертнера стало известно в середине января. Бизнесмен пропал на Кипре 7 января, его местонахождение оставалось неизвестным несколько дней. Последний сигнал его телефона был зафиксирован у деревни Писсури, где и сосредоточились поиски. Позже в этом районе было обнаружено тело пропавшего бизнесмена.
