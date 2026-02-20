Олимпиада в Милане
Регион
20 февраля, 10:30

Семья требует расследовать смерть экс-главы «Уралкалия» после доставки тела в Москву

Обложка © ТАСС / Прокофьев Вячеслав

Родственники экс-главы «Уралкалия» Владислава Баумгертнера, найденного мёртвым на Кипре в январе, инициировали собственное расследование. После перевозки тела в Москву они обратились в полицию и прокуратуру с требованием провести тщательную проверку причин смерти бизнесмена.

Как сообщил адвокат семьи Денис Саушкин РБК, близкие настаивают на невыдаче тела до завершения всех экспертиз. Информация о том, что разрешение на выдачу уже получено, в полиции опровергли. Из-за этого дата прощания на Троекуровском кладбище, предварительно назначенная на 21 февраля, может быть перенесена.

Семью смущают многие детали. Официальная версия — несчастный случай в горах, но родные указывают на проблемы Баумгертнера с коленом и его страх высоты. Кроме того, на следующий день после исчезновения его телефон оставался активным — кто-то отвечал на сообщения. Заселение в отель в часе езды от собственного дома также выглядит странно.

Напомним, о смерти Баумгертнера стало известно в середине января. Бизнесмен пропал на Кипре 7 января, его местонахождение оставалось неизвестным несколько дней. Последний сигнал его телефона был зафиксирован у деревни Писсури, где и сосредоточились поиски. Позже в этом районе было обнаружено тело пропавшего бизнесмена.

