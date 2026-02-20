Москвичке удалили гигантскую кисту объёмом 40 литров и весом 30 кг

В московской больнице имени Савельевой хирурги удалили пациентке гигантскую кисту печени размером около 60×40 см и объёмом до 40 литров.

Фото © Telegram / Московская медицина

Женщина обратилась в Центр женского здоровья с жалобами на увеличение веса и дискомфорт. Из-за высокого индекса массы тела обследование долго не позволяло точно определить причину состояния. После консилиума врачи приняли решение о срочной операции. Во время вмешательства выяснилось, что всю брюшную полость занимало огромное кистозное образование, которое сдавливало внутренние органы.

«Чтобы вы понимали, внутренние органы не могли нормально функционировать, потому что всю брюшную полость занимало кистозное образование… Источником кисты стала правая доля печени. Наши врачи аккуратно её удалили», — рассказал заведующий отделением хирургии Андрей Шулаев.

Операция прошла без осложнений. После удаления кисты масса тела пациентки снизилась со 181 до 150 килограммов. Сейчас женщина выписана и проходит амбулаторное восстановление под наблюдением врачей.

