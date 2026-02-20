Дрон ВСУ атаковал школу в Энергодаре с 600 детьми внутри
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / marina.rodrigues
Украинский беспилотник атаковал школу № 4 в Энергодаре, где в этот момент находилось около 700 человек. В здании были дети и персонал — 600 учеников и 100 сотрудников, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.
Дрон противника врезался в дерево на территории учебного заведения. Взрывной волной выбило стёкла и повредило фасад здания. К счастью, обошлось без пострадавших. Все дети и работники школы были оперативно эвакуированы.
Балицкий назвал атаку ВСУ очередным актом террора киевского режима против мирных граждан. Все детали и обстоятельства этого преступления зафиксированы и будут переданы в следственные органы.
Экстренные службы держат ситуацию под контролем. Жителей просят сохранять спокойствие, доверять только официальной информации и не приближаться к месту работы оперативных групп.
