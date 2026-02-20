Олимпиада в Милане
20 февраля, 10:37

Песков назвал продление санкций США «автоматическим» решением

Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru

В Кремле считают, что продление на год антироссийских санкций США было автоматическим решением. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Переговорный процесс, как мы говорили неоднократно, сложный. И он растянутый по времени. Поэтому, конечно, никаких завышенных ожиданий на этот счёт у нас не было. Это продление — решение достаточно автоматическое», — пояснил спикер Кремля.

Он добавил, что дальнейшее развитие событий будет зависеть от результатов переговоров, в том числе в рамках российско-американской группы по экономическим делам.

Напомним, накануне президент США Дональд Трамп продлил на год санкции против России, которые вводились при 44-м главе США Бараке Обаме, 46-м президенте Джо Байдене и в первую каденцию самого Трампа. В подписанном американским лидером указе значится, что действия и политика РФ «продолжают представлять опасность для нацбезопасности и внешней политики Штатов».

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Александр Юнашев
  • Новости
  • Дмитрий Песков
  • США
  • Санкции против России
  • Мировая политика
  • Политика
