Артемий Лебедев назвал «безвольной соплёй» 19-летнего бездомного зрителя за пьянство

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев жёстко ответил 19-летнему подписчику, пожаловавшемуся на алкогольную зависимость. Выпуск шоу «Ответошная» с его реакцией появился в соцсети «ВКонтакте».

Молодой человек рассказал, что ежедневно употребляет алкоголь, в том числе некачественный, и не может отказаться от этой привычки. Из-за постоянного пьянства его выгнали из дома, и теперь он живёт на улице. В конце письма зритель попросил у Лебедева совета.

«Вы, очевидно, сейчас безвольная сопля, и всё равно напьётесь завтра тоже, и послезавтра. Нужно поставить себя в обстоятельства, в которых вам будет сложнее это сделать, которые будут сильнее вас», — порекомендовал дизайнер.

Он посоветовал взять на себя обязательства, от которых невозможно легко отказаться, и вести себя так, будто начинаешь жизнь с нуля.

