«Чё так дорого?» Шокированный Киркоров снова зашёл не в ту дверь и разлетелся на мемы

Певец Филипп Киркоров оказался не готов к ценам московского ресторана испанской кухни El Pimpi. Кадры опубликовал паблик «Трапезник».

Филипп Киркоров потрясён ценами в столичном ресторане испанской кухни. Видео © Telegram / Трапезник

На записи артист изучает меню, и его реакция явно выдаёт удивление. Эксперты прочитали по губам звезды вопрос: «Чё так дорого?».

«В жизни каждого человека бывает момент, когда зашёл не в тот ресторан», — шутит администрация паблика.

Ранее Филипп Киркоров признавался, что в пятом сезоне шоу «Маска» оказался перед сложным выбором — между Ани Лорак (которую назвал «практически родственницей») и малоизвестной Севиль Велиевой. Певец понимал, что его подруга скрывается под маской Кота, но при этом был очень заинтригован выступлением участницы под маской Енота.