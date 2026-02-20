Юрий Антонов объяснил, почему выступает бесплатно на концертах в День защитника Отечества

В преддверии 23 Февраля в обществе снова заговорили о том, должны ли артисты выступать на патриотических мероприятиях бесплатно. Народный артист России Юрий Антонов в беседе с «Абзацем» честно ответил на этот вопрос — без пафоса, но с чёткой позицией.

«Я на таких мероприятиях всегда работаю бесплатно. Про других не знаю ничего. У каждого своя голова на плечах в этом вопросе. Это зависит от воспитания», — сказал музыкант.

При этом он подчеркнул: принуждение здесь неуместно, решение должно быть добровольным. По словам Антонова, тема гонораров на праздничных концертах — вопрос личной ответственности, а не публичного осуждения. Кто-то готов поддержать армию и ветеранов безвозмездно, кто-то — нет, и это нормально, пока выбор остаётся за самим артистом.

А ранее Life.ru писал, что Александр Маршал заработает 35 млн на «экспресс-концертах» к 23 Февраля. В честь праздника команда артиста ввела короткие выступления без антракта: Маршал исполняет до трёх хитов и уезжает на следующее мероприятие.