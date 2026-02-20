В общежитии УрФУ в Екатеринбурге нашли труп 21-летнего студента

В общежитии Уральского федерального университета в Екатеринбурге обнаружено тело 21-летнего студента, сообщает kp.ru. По данным издания, молодого человека без признаков жизни нашёл сосед по комнате.

Погибший был искусствоведом, приехал учиться из Ульяновской области. В последнее время, по словам соседа, он пропускал занятия и работал кассиром в магазине. Следов насилия на теле, предварительно, не обнаружено, окончательную причину смерти установят эксперты. В пресс-службе УрФУ подтвердили факт трагедии.

Ранее в Санкт-Петербурге с разницей в один день были обнаружены тела двух семиклассниц в разных районах города. В обеих трагедиях обнаружилась пугающая деталь — перед смертью они общались по телефону с неизвестными, следы которых ведут на Украину.