Регион
20 февраля, 11:04

В общежитии УрФУ в Екатеринбурге нашли труп 21-летнего студента

Обложка © Life.ru

В общежитии Уральского федерального университета в Екатеринбурге обнаружено тело 21-летнего студента, сообщает kp.ru. По данным издания, молодого человека без признаков жизни нашёл сосед по комнате.

Погибший был искусствоведом, приехал учиться из Ульяновской области. В последнее время, по словам соседа, он пропускал занятия и работал кассиром в магазине. Следов насилия на теле, предварительно, не обнаружено, окончательную причину смерти установят эксперты. В пресс-службе УрФУ подтвердили факт трагедии.

В Перми студент колледжа загадочно погиб, сварившись в душе общежития

Ранее в Санкт-Петербурге с разницей в один день были обнаружены тела двух семиклассниц в разных районах города. В обеих трагедиях обнаружилась пугающая деталь — перед смертью они общались по телефону с неизвестными, следы которых ведут на Украину.

