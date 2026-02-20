На месте Музея истории ГУЛАГа в Москве откроется Музей памяти жертв геноцида

В Москве на месте приостановившего работу Музея истории ГУЛАГа откроется первый национальный Музей памяти, посвящённый жертвам геноцида советского народа в годы Великой Отечественной войны. Как сообщается на портале мэра столицы, учреждение начнёт работу уже в этом году.

Основой экспозиции станут архивные материалы всероссийского проекта «Без срока давности», который уже шесть лет занимается сохранением памяти о преступлениях нацистов. Посетители музея смогут узнать о проявлениях нацизма, испытаниях биологического оружия на советских гражданах японцами, освободительной миссии Красной армии и послевоенных судах над нацистскими преступниками.

«Экспозиция охватит все этапы военных преступлений нацистов в годы Великой Отечественной войны», — говорится в сообщении.

Особый акцент сделан на интерактивности. Среди экспонатов — воссозданный вагон для отправки людей в лагеря смерти, комната жителя блокадного Ленинграда, а также весы из концлагеря, на которых взвешивали волосы узников перед продажей. Кроме того, с помощью цифрового модуля «Твоя история» посетители смогут загрузить в мультимедийный архив биографии и свидетельства своих родственников, внеся личный вклад в сохранение исторической памяти.

Директором музея назначена Наталья Калашникова, ранее возглавлявшая музей «Смоленская крепость». Она имеет опыт работы по сохранению памяти жертв геноцида, является ветераном боевых действий, награждена медалями «Участнику специальной военной операции» и «За вклад в укрепление обороны Российской Федерации».

«Музей станет центром изучения и увековечивания памяти о значимой и скорбной странице в истории нашей страны, которая объединяет судьбы миллионов соотечественников. Одна из его ключевых задач — сформировать у современного поколения стойкое неприятие нацизма в любых его проявлениях. Это особенно важно сейчас, когда реальных свидетелей тех страшных событий уже почти не осталось», — приводятся в сообщении слова Калашниковой.

Напомним, в 2024 году Музей истории ГУЛАГа, основанным в 2001 году писателем Антоном Антоновым-Овсеенко, был временно закрыт из-за нарушений противопожарной безопасности. Условия создавали небезопасную для посещений среду, их предписано было устранить. После этого новым директором музея Романа Романова была назначена Анна Трапкова — глава музейного объединения «Музей Москвы».