На заводе «Москвич» запустили производство электрокаров Umo

Вице-премьер правительства России Денис Мантуров и Сергей Собянин дали старт производству электрических и гибридных автомобилей под брендом Umo на площадке завода «Москвич». Новинку выпустит компания EVM, объединившая усилия с государством и столичными властями. Подробности сообщили в секретариате Мантурова.

«Новый продукт от компании EVM — это плод совместных усилий бизнеса, государства и столичной мэрии. В рамках СПИКа производитель в ответ на ряд преференций взял на себя повышенные обязательства по локализации. Москва, в свою очередь, предоставила мощности завода «Москвич», — сказал вице-премьер.

Он уделил особое внимание «Яндексу», который стал технологическим партнёром проекта, отвечавшим за внедрение ИИ в элементы управления автомобилями.

Первый вице-премьер особо подчеркнул роль IT-гиганта в дальнейшей судьбе новинки. Яндекс не только напичкает машины электроникой, но и станет консолидатором корпоративного спроса со стороны таксопарков-партнёров. Кроме того, компания займется дистрибуцией автомобилей для частных лиц, обеспечивая выход нового бренда на широкий рынок.

