Маск заблокировал подростка в соцсети X за неудачный портрет

Американский предприниматель и глава SpaceX Илон Маск заблокировал пользователя в соцсети X, который нарисовал и запостил его портрет. Творчество миллиардеру не понравилось.

Подросток выложил рисунок с изображением Маска и написал, что надеется, что миллиардер увидит его работу. Пост неожиданно стал вирусным — за сутки публикация набрала более 10 миллионов просмотров.

Однако реакция предпринимателя не совпала и ожиданиями мальчика: увидев портрет, Маск отправил автора рисунка в бан.

Спустя день подросток сообщил подписчикам, что его заблокировали, но отнёсся к ситуации с иронией. Он написал, что мечтает увидеть свой рисунок на аватарке Маска, а затем начал публиковать мемы с участием бизнесмена.

Пользователи активно поддерживают парня в комментариях и обсуждают реакцию миллиардера.

Ранее Илон Маск неожиданно отреагировал на шутку пользователей в соцсетях. Поводом стала сгенерированная искусственным интеллектом картинка, на которой был изображён его темнокожий двойник рядом с инопланетянами. Публикация быстро разошлась по Сети и стала поводом для обсуждений. Сам глава Tesla и SpaceX отреагировал с иронией и предложил Netflix всерьёз рассмотреть возможность съёмок сериала с его участием в таком образе.