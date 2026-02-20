Какой вопрос на собеседовании говорит о том, что на этой работе вас возьмут за жабры: секреты рекрутера
HR-эксперт: На собеседовании спрашивают про жильё, чтобы оценить управляемость сотрудника
На собеседовании кандидата могут спросить, есть ли у него собственная квартира, ипотека и с кем он живёт. По словам HR-эксперта Ильи Варакина, такие вопросы нередко связаны не с любопытством, а с попыткой оценить управляемость сотрудника.
В беседе с Life.ru рекрутер заявил, что для некоторых руководителей наличие у человека ипотеки или семьи — это инструмент давления. По его словам, многие начальники считают: если сотруднику есть что терять, им проще управлять.
Одна из таких техник — это держать сотрудника за жабры, то есть понимать, как устроена его материальная мотивация. Если у сотрудника есть ипотека, если у него есть семья, значит, есть материальные обязательства, которые могут являться хорошим стимулом для того, чтобы этим сотрудником управлять ещё сильнее. То есть есть за что его поддержать, есть чем припугнуть и сказать: «Слушай, работай лучше, и тогда у тебя будут деньги, чтобы платить ипотеку или чтобы содержать своих детей».
Эксперт добавил, что такая простая, но грубая техника в ходу у многих руководителей. А правильного ответа на подобные вопросы во время собеседований нет. Варакин лишь советует отмечать для себя: если вас спрашивают об ипотеке и семье, скорее всего, вами хотят управлять в жёсткой форме.
А вот явным перегибом является ситуация, когда руководитель пытается составить ваш бюджет у себя в голове, начинает спрашивать, с кем вы живёте, какая зарплата у родителей/супругов, сколько платите за коммуналку и так далее. Эксперт предупреждает, что это уже выход за личные границы. Кандидату важно самому решить, подходит ли ему такой стиль управления.
