Какой вопрос на собеседовании говорит о том, что на этой работе вас возьмут за жабры: секреты рекрутера

Одна из таких техник — это держать сотрудника за жабры, то есть понимать, как устроена его материальная мотивация. Если у сотрудника есть ипотека, если у него есть семья, значит, есть материальные обязательства, которые могут являться хорошим стимулом для того, чтобы этим сотрудником управлять ещё сильнее. То есть есть за что его поддержать, есть чем припугнуть и сказать: «Слушай, работай лучше, и тогда у тебя будут деньги, чтобы платить ипотеку или чтобы содержать своих детей».