Доской по голове и лицом в воду: В Казани уволили тренера по плаванию за избиение ребёнка

В Вахитовском районе Казани разгорелся скандал вокруг тренера по плаванию, которого родитель обвинил в жестоком обращении с пятилетним ребёнком. По словам отца мальчика, инцидент произошёл во время первого занятия его сына в бассейне. Об этом рассказал Telegram-канал Mash Iptash.

В Казани тренера по плаванию обвинили в избиении пятилетнего ребёнка в бассейне. Видео © Telegram / Mash Iptash

Сначала малыш радовался, плескался, а потом тренер ударил его доской для плавания. Причём несколько раз за тренировку, хватал и опускал лицом в воду. Ребёнок пожаловался отцу и сказал, что не умеет плавать и нахлебался воды.

Отец обратился в прокуратуру и полицию. По его информации, после инцидента тренера уволили. Сам инструктор утверждает, что лишь пытался успокоить ребёнка и действовал в рамках учебного процесса. Тренера зовут Адель. Он — кандидат в мастера спорта по водному поло, выступал за молодёжную сборную и становился призёром первенств России. По его версии, он ударил ребёнка не жёсткой доской, а мягкой пенкой из пенопласта, а опускания в воду были частью упражнения «вдох».

Сам тренер заявил, что уволился по собственному желанию, его поддержали родители других учеников и руководство. В защиту мужчины собрали подписи и ждут его возвращения. Сам бассейн пока временно закрыт.

