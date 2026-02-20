ФНС собрала 9 млрд рублей налогов с 60 тысяч «безработных» москвичей

Управление Федеральной налоговой службы по Москве подвело итоги борьбы с теневой занятостью за 2025 год. В результате проверок 64 тысячи жителей столицы, не имевших официального трудоустройства, «формализовали источники получения денежных средств» и заплатили налоги.

Как сообщила руководитель столичного УФНС Марина Третьякова, поступления от легализованных доходов в городской бюджет превысили 9 миллиардов рублей. Кроме того, в результате работы по выявлению неформальной занятости удалось легализовать труд 85 тысяч работников, что принесло в казну ещё более двух миллиардов рублей дополнительных налогов.

При этом объём поступлений налога на доходы физических лиц (НДФЛ) в целом по Москве вырос на 9% и достиг 2,4 трлн рублей.

