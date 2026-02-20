Мать Костылевой назвала Петросян предательницей родины после шестого места на ОИ

Мать российской фигуристки Елены Костылевой Ирина жёстко высказалась в адрес Аделии Петросян после её неудачного выступления на Олимпийских играх. В своём Telegram-канале она назвала спортсменку «предательницей родины» и заявила, что та «подставила страну», заняв шестое место.

«Еще сидит такая.. ухидная! ну не лезь, раз не можешь! Отпрыгала свои паказушные разы, было нормально! ТАК НЕТ! Нужно подставить страну и себя саму же. Мерзко, уходи со льда. не твое это, деточка. Свое мнение я приняла окончательно, взбесила!!!» — написала Костылева-старшая (орфография автора сохранена).

Она добавила, что выступление Петросян — позор, а годы тренировок пошли насмарку. Женщина призвала уроженку Москвы Петросян «езжать на родину». Также Костылева напомнила, что Россия впервые за 66 лет осталась без медалей в фигурном катании на Олимпиаде.

По словам матери, её дочь Елена болела за американку Алису Лю, которая в итоге выиграла золото.

Ранее Ирина Костылева, мать 14-летней фигуристки Елены Костылевой (чемпионки России среди юниоров), оказалась в центре скандала после публикации видео, на котором она избивает дочь. Инцидент произошёл в академии «Ангелы Плющенко»; на кадрах видно, как женщина бьёт ребёнка кулаком в живот, позже были обнародованы фото следов побоев. Тренерский штаб во главе с Евгением Плющенко обратился в правоохранительные органы и опеку, после чего мать отстранили от тренировок, назначив законным представителем отца. Тем не менее Костылева выкрала дочь и уехала с ней в Воронеж, а после возвращения в Москву её дочь вернулась к Плющенко.