Назван топ-3 зарубежных направлений для отдыха россиян на 23 Февраля

На длинные выходные в честь Дня защитника Отечества российские туристы чаще всего выбирают зарубежные направления с тёплым климатом. Об этом 360.ru сообщили в Российском союзе туриндустрии. Лидером спроса стала Турция — туда планируют отправиться 28% путешественников.

На втором месте ОАЭ (18%), замыкает тройку Китай (13%). Также в списке популярных направлений Узбекистан, Армения, Таиланд, Таджикистан, Казахстан, Мальдивы и Вьетнам. Также зафиксирован рост интереса к длительным турам в Кению, Японию, Малайзию, Филиппины, Шри-Ланку, ЮАР, Камбоджу и на Сейшелы.

Среди внутрироссийских направлений лидируют Москва (27%) и Санкт-Петербург (16%). Тройку замыкает Мурманск (12%). Также туристы отправляются в Сочи, Горно-Алтайск, Екатеринбург, Калининград, Казань, Самару и Красноярск.