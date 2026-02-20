Фристайлист из Новой Зеландии рухнул в хафпайпе на ОИ

На квалификационных соревнованиях по фристайлу в хафпайпе на Олимпиаде в Италии произошёл опасный инцидент. 19-летний спортсмен сборной Новой Зеландии Финли Мелвилл Айвз жёстко упал во время второго заезда.

После падения атлета вывезли из хафпайпа на санях. Информация о его состоянии выясняется.

19-летний действующий чемпион мира нуждался в хорошем результате во втором заезде для выхода в финал, поскольку первый заезд для него также завершился падением. После весьма осторожного старта он выполнил высокий прыжок с несколькими вращениями и трюками, поднявшись примерно на пять метров над краем склона, однако при приземлении упал.

Напомним, что падение одной из самых драматичных сцен текущей Олимпиады стало падения лыжницы Линдси Вонн. Она вышла на старт уже с порванной крестообразной связкой, решив бросить вызов собственному телу, но оно её подвело.