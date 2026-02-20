Олимпиада в Милане
20 февраля, 12:32

Блеф или эскалация? Польша угрожает засыпать минами границу с Россией за 48 часов

Военный эксперт Лобанов оценил угрозы Туска засыпать минами границу с РФ за двое суток

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / em_concepts

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что страна способна заминировать границы с Россией и Белоруссией в течение 48 часов в случае угрозы. Громкие слова прозвучали на фоне выхода Варшавы из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин, обратил внимание военный эксперт Анатолий Лобанов.

Он назвал обозначенный срок «немыслимым» для оборудования сотен километров минных полей. Норматив инженерных подразделений НАТО — один-два километра в сутки. Чтобы перекрыть 400-километровую польско-белорусскую границу за двое суток, требуются либо массированное дистанционное минирование, либо превентивная готовность, если мины уже у границы. Вероятно, выход из конвенции — лишь снятие формальных ограничений, а сама цифра — политический слоган.

«Кроме того, 48 часов — это время, за которое границу можно не заминировать, а лишь перекрыть отдельные танкоопасные направления. Сплошной линии не получится. Это значит, что заявление Туска рассчитано скорее на внешний эффект и внутреннюю аудиторию, чем на реальное изменение оборонного потенциала», — отметил собеседник сайта MK.ru.

Напомним, Польша официально вышла из Оттавской конвенции 20 февраля, теперь она планирует наладить производство мин. Тем не менее, Польша не намерена минировать границу с Россией в мирное время, такие меры могут быть приняты только при непосредственной угрозе вооружённого конфликта.

