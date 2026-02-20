В трейлере «Истории игрушек 5» показали лысеющего Вуди и вызвали слёзы у миллениалов

Создатели мультфильма «История игрушек 5» представили новый трейлер, который растрогал поклонников франшизы. Авторы показали лысеющего шерифа Вуди — главного героя, знакомого зрителям с 1995 года.

Создателям мультфильма удалось найти точку давления на ностальгию, обращаясь к тем, кто вырос на первых частях мультфильма. Зрители в соцсетях уже отметили, что сценаристы нашли способ заставить плакать даже 30-летних.

Мировая премьера пятой части «Истории игрушек» ожидается 17 июня. Сюжет расскажет о том, как игрушки столкнулись с новым конкурентом в борьбе за детское внимание — современными электронными гаджетами.

Франшиза «История игрушек» стартовала в 1995 году и стала первой полнометражной лентой, полностью созданной с помощью компьютерной анимации. Главные герои — ковбой Вуди и космический рейнджер Базз Лайтер — одни из самых узнаваемых анимационных персонажей в мире.

На днях в Сети появился первый тизер-трейлер третьей части комедии «Холоп». Режиссёр Клим Шипенко, премьера — 11 июня. Герои перенесутся в эпоху Петра I и в османский султанат. В ролях: Милош Бикович, Иван Охлобыстин, Павел Прилучный, Кристина Асмус.