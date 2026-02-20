Олимпиада в Милане
20 февраля, 12:57

В трейлере «Истории игрушек 5» показали лысеющего Вуди и вызвали слёзы у миллениалов

Время не щадит даже игрушечных ковбоев. Обложка © Kinopoisk.ru / Кадр из мультфильма «История игрушек 5» (2026 год), реж. Маккенна Харрис, Эндрю Стэнтон, сцен. Эндрю Стэнтона

Создатели мультфильма «История игрушек 5» представили новый трейлер, который растрогал поклонников франшизы. Авторы показали лысеющего шерифа Вуди — главного героя, знакомого зрителям с 1995 года.

Создателям мультфильма удалось найти точку давления на ностальгию, обращаясь к тем, кто вырос на первых частях мультфильма. Зрители в соцсетях уже отметили, что сценаристы нашли способ заставить плакать даже 30-летних.

Мировая премьера пятой части «Истории игрушек» ожидается 17 июня. Сюжет расскажет о том, как игрушки столкнулись с новым конкурентом в борьбе за детское внимание — современными электронными гаджетами.

Франшиза «История игрушек» стартовала в 1995 году и стала первой полнометражной лентой, полностью созданной с помощью компьютерной анимации. Главные герои — ковбой Вуди и космический рейнджер Базз Лайтер — одни из самых узнаваемых анимационных персонажей в мире.

На днях в Сети появился первый тизер-трейлер третьей части комедии «Холоп». Режиссёр Клим Шипенко, премьера — 11 июня. Герои перенесутся в эпоху Петра I и в османский султанат. В ролях: Милош Бикович, Иван Охлобыстин, Павел Прилучный, Кристина Асмус.

