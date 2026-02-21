Переплата по счётчикам. Откуда появляются лишние суммы в квитанциях и как сделать перерасчёт Оглавление Какие бывают неисправности у счётчиков воды Как определить, что счётчик неисправен Можно ли сделать перерасчёт задним числом Счётчики нередко становятся причиной переплат за услуги ЖКХ. Какие бывают неисправности у приборов учёта воды, как они могут повлиять на стоимость коммунальных услуг и получится ли вернуть переплату? 20 февраля, 21:20 Обложка © ТАСС / Антон Вергун

Какие бывают неисправности у счётчиков воды

Проблема переплат за жилищно-коммунальные услуги, обусловленных некорректной работой индивидуальных приборов учёта, остаётся одной из наиболее болезненных для российских потребителей. Жильцы, как правило, привыкли доверять показаниям счётчиков безоговорочно и не подвергают сомнению цифры, которые ложатся в основу ежемесячных начислений. Практика показывает, что именно измерительное оборудование нередко становится тем звеном в цепочке расчётов, где возникают существенные искажения, приводящие к необоснованному увеличению платежей. Об этом рассказала доктор экономических наук, профессор Финансового университета при Правительстве РФ Надежда Капустина.

— Масштаб таких переплат может оставаться незамеченным на протяжении месяцев и даже лет. Среди наиболее распространённых неисправностей счётчиков воды следует выделить механический износ крыльчатки, при котором прибор начинает фиксировать объём потребления с завышением. Также может засориться фильтр грубой очистки, установленный перед счётчиком, что создаёт турбулентность потока и провоцирует ускоренное вращение измерительного механизма. Это приводит к некорректной работе счётчика, — добавила Надежда Капустина.

Разгерметизация корпуса, запотевание смотрового стекла, заклинивание счётного механизма в определённом положении являются типичными дефектами, которые напрямую влияют на достоверность учёта. Кроме того, очень важно соблюдать сроки межповерочного интервала. По действующему законодательству для счётчиков холодной воды такой интервал составляет шесть лет, для горячей — четыре года.

По истечении указанных сроков управляющая организация вправе производить начисления не по показаниям прибора, а по нормативу потребления с применением повышающего коэффициента. Такая ситуация практически всегда оборачивается значительным ростом расходов. В конечном итоге переплата за счёт неисправных счётчиков может составить десятки и даже сотни тысяч рублей.

Как определить, что счётчик неисправен

Определить, что прибор учёта работает некорректно, можно самостоятельно, если обратить внимание на ряд характерных признаков. Среди них резкое и ничем не объяснимое увеличение показаний при неизменном режиме водопотребления, вращение индикатора при полностью закрытых кранах в квартире, визуально заметные повреждения корпуса или запотевание циферблата.

— Простейшая проверка заключается в том, чтобы перекрыть все точки водоразбора и убедиться, что стрелка или роликовый индикатор счётчика находятся в неподвижном состоянии. Если движение продолжается, налицо либо неисправность самого прибора, либо скрытая утечка в системе внутриквартирной разводки. В обоих случаях нужно реагировать немедленно, — добавила Надежда Капустина.

Можно ли сделать перерасчёт задним числом

Если выяснилось, что счётчики работают некорректно, то собственнику жилого помещения нужно обратиться в управляющую организацию или ресурсоснабжающее предприятие с заявлением о проведении внеплановой поверки. Другой вариант — заменить прибор учёта, вызвав аккредитованную организацию. Можно зафиксировать текущие показания счётчика актом с участием представителя исполнителя коммунальных услуг.

— Однако сделать перерасчёт будет сложно, так как подтвердить реальный расход будет практически невозможно, а на перерасчёт можно рассчитывать только в случае возможного подтверждения реального расхода воды. Вопрос о возможности перерасчёта за прошедшие периоды урегулирован Правилами предоставления коммунальных услуг, утверждёнными постановлением Правительства Российской Федерации № 354. Если управляющая компания откажется сделать корректировку добровольно, то можно обратиться с жалобой в государственную жилищную инспекцию или с исковым заявлением в суд. Заключение метрологической экспертизы о неисправности прибора станет ключевым доказательством обоснованности требований, — добавила Надежда Капустина.

Авторы Нина Важдаева