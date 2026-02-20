Кировчанин изрезал девушку из-за ревности и бросил умирать в квартире

В Кирове 28-летний местный житель подозревается в убийстве своей 25-летней возлюбленной. Трагедия произошла 16 февраля в квартире на Октябрьском проспекте.

Трагедия произошла на почве ревности: по данным следствия, в ходе ссоры парень нанёс девушке смертельные ножевые ранения. От полученных травм она скончалась. Тело убитой осталось в квартире владельца жилья — её молодого человека.

После преступления мужчина скрылся, однако уже на следующий день его задержали правоохранители. В СУ СК России по региону сообщили, что возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Детали и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

