С 1 марта повысят социальные выплаты. Кому сделают прибавку и в каком размере Оглавление Как изменится начисление пособий на детей с 1 марта 2026 года Какие прибавки получат пенсионеры С 1 марта вступят в силу новые правила расчёта пособий. Как изменится начисление социальных выплат, какие прибавки получат семьи с детьми и пенсионеры? 23 февраля, 21:20 Юристы рассказали, как изменится начисление социальных выплат с 1 марта. Обложка © ТАСС / Олег Елков

Как изменится начисление пособий на детей с 1 марта 2026 года

С 1 марта 2026 года в России вступают в силу ряд изменений, затрагивающих систему социальной поддержки семей и пенсионеров. Изменения касаются условий получения детских пособий на федеральном уровне. Ужесточаются требования к получателям единого пособия на детей. Об этом рассказал заместитель директора АНО «Центр развития законодательства», юрист, кандидат юридических наук Дмитрий Матюшенков.

— С 1 марта 2026 года при расчёте единого пособия для семей с детьми алименты будут учитывать, ориентируясь на среднюю зарплату по региону. Так будут действовать социальные службы при отсутствии судебного решения, судебного акта или нотариально заверенного соглашения о назначении алиментов. Важно понять, что порядок взыскания и исчисления алиментов остаётся без изменений. Изменения затронут лишь расчёт алиментов при назначении единого пособия от государства. В доход семьи при оценке нуждаемости для назначения единого пособия они будут включаться в доле от среднемесячной зарплаты региона, а не от МРОТ, как сейчас, — рассказала юрист Елена Кузнецова.

Она добавила, что сейчас МРОТ составляет 27 093 рубля. Точная сумма выплат зависит от количества детей. На одного ребёнка положено 25% от совокупного дохода алиментщика, на двоих — 33,3%, а на троих и более — 50%.

Дмитрий Матюшенков отметил, что с этого года для назначения выплаты каждый трудоспособный член семьи должен иметь подтверждённый доход не менее восьми МРОТ за расчётный период в 12 месяцев. Исключения из правила о доходе предусмотрены лишь при уважительных причинах, таких как инвалидность или получение пенсии по старости. Цель этих мер заключается в том, чтобы государственная помощь доставалась действительно нуждающимся семьям, способным самостоятельно обеспечивать детей при наличии достаточного дохода.

Какие прибавки получат пенсионеры

С 1 марта автоматическое повышение выплат положено пенсионерам, которые отметят 80-летие, а также тем, кому впервые установлена инвалидность первой группы.

— Для этих категорий фиксированная часть страховой пенсии удваивается и достигает 19 169 рублей 38 копеек. Важно отметить, что данное повышение не распространяется на получателей социальных пенсий, — добавил Дмитрий Матюшенков.

Авторы Нина Важдаева