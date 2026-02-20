Макрон осудил Трампа за публикацию их личной переписки

Президент Франции Эмманюэль Макрон отреагировал на публикацию американским коллегой Дональдом Трампом скриншотов их личной переписки. Он заявил, что мировые лидеры «откатываются назад» в вопросах взаимного уважения, которое выстраивалось годами.

«Вы можете делиться идеями или нет, вы можете не соглашаться, но вы должны делать это уважительно», — подчеркнул французский лидер.

К слову, в 2022 году французские телевизионщики показали фильм, куда вошли кадры переговоров Макрона с лидером РФ Владимиром Путиным, о чём Москву заранее не предупреждали.