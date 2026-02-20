Макрон осудил Трампа за публикацию их личной переписки
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Frederic Legrand - COMEO
Президент Франции Эмманюэль Макрон отреагировал на публикацию американским коллегой Дональдом Трампом скриншотов их личной переписки. Он заявил, что мировые лидеры «откатываются назад» в вопросах взаимного уважения, которое выстраивалось годами.
«Вы можете делиться идеями или нет, вы можете не соглашаться, но вы должны делать это уважительно», — подчеркнул французский лидер.
К слову, в 2022 году французские телевизионщики показали фильм, куда вошли кадры переговоров Макрона с лидером РФ Владимиром Путиным, о чём Москву заранее не предупреждали.
Напомним, публикация Дональдом Трампом переписки с главой Франции вызвала бурную реакцию у общественности. Как стало известно СМИ, после этого доверие европейских политиков к американскому лидеру заметно снизилось. Теперь в ЕС будут дважды думать, прежде чем отправлять сообщения президенту США.
